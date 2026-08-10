股王股后掀比價效應 法人給川湖目標價潛在漲幅達五成

伺服器導軌大廠川湖（2059）今日再奔漲停，早盤跳空鎖在12,220元，儘管盤陸續打開，但仍維持逼近亮燈價，午盤上漲1,060元、暫報12,170元，中信投顧也釋出報告，對川湖的目標價上調至17,810元，以今日漲停價換算仍有接近五成漲幅。

「股后」川湖今日以漲停價直追股王信驊「萬六」股價，掀起一波比價效應。法人指出，川湖近期受惠於AI伺服器產業蓬勃發展，營運表現屢創佳績，憑藉深厚的專利技術與高度客製化能力，在AI高階導軌市場市占率高居不下，展現強健的產業護城河。

展望後市，隨著新一代AI伺服器平台與高階機櫃導軌陸續進入量產與放量階段，相關產品的產值預期將顯著提升。此外，傳統通用型伺服器需求也逐步回溫，雙引擎驅動下，推升公司長線營運動能無虞，川湖在技術創新與市場定位上具備絕對優勢。法人表示，隨著AI應用持續深化與新平台滲透率擴大，川湖在產業中的領導地位穩固，後市成長空間備受市場期待。