永光營收／7月7.81億元 年增25％

永光（1711）公布7月合併營收7.81億元，年增25.7%；前七月累計營收49.58億元，年增8.99%。

至於永光7月各事業別營收成長表現，以醫藥、電子化學品成長最快。各類別中，色料化學品年增26%，特用化學品年增14%，碳粉年增8%，電子化學品年增43%，醫藥化學品年增53%。

各類產品前七月累計營收表現，則以電子化學品年增幅度居冠。色料化學品累計年增0.2％、特用化學品累計年增10％、碳粉年減3%、電子化學品年增30％、醫藥化學品年減3%。

永光日前於法說會上表示，今年首季營收已重返成長軌道；其中，電化事業明顯成長，已占整體營收近四分之一，躍居為集團營收占比第二大的事業處，主要受惠國際代工業務成長，今年代工能量將放大，因應日系、美系國際客戶要求，光阻新產線已近完工，今年將逐步驗證並出貨，並將持續進行產線優化。此外，永光並持續推進自有品牌產品，尤其聚焦後段封裝所需的光阻產品，相關需求穩定成長中。