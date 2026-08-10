聯亞盤中強攻漲停！法說前夕買盤卡位、法人推「買進」

聯亞（3081）10日盤中以2,535元強勢攻上漲停，受惠矽光子需求持續暢旺，表現亮眼，法人看好下半年營運續強，維持「買進」評等，法說會將於12日舉行並釋出下半年展望。

聯亞7月營收5.01億元，月增19.2%、年增176.5%，優於市場預期。法人指出，主要受惠資料中心矽光子所需的CWL產品拉貨強勁，隨後段晶片封裝產能陸續開出，加上InP基板供應來源增加並趨於穩定，帶動7月營收續創歷史新高。

第2季方面，法人分析，聯亞受惠下游代工廠持續擴產，以及美系CSP客戶矽光子產品需求強勁，帶動光通訊模組廠拉貨動能延續，用於矽光收發器的CW Laser仍供不應求，推升第2季營收達12.21億元，季增35%，優於法人預估的10.85億元。隨經濟規模持續擴大，毛利率提升至56.8%，營業利益及獲利同步創高，單季每股稅後盈餘（EPS）達4.93元，營運改寫歷史新高。

法人指出，目前聯亞股價約為2027年預估本益比31.2倍，仍處近三年20至80倍評價區間的中下緣。考量下半年營運成長動能依舊強勁，在InP基板供應趨穩後，可望支撐2026年下半年至2027年營運持續成長，因此維持「買進」評等。