快訊

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

聯亞盤中強攻漲停！法說前夕買盤卡位、法人推「買進」

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導

聯亞（3081）10日盤中以2,535元強勢攻上漲停，受惠矽光子需求持續暢旺，表現亮眼，法人看好下半年營運續強，維持「買進」評等，法說會將於12日舉行並釋出下半年展望。

聯亞7月營收5.01億元，月增19.2%、年增176.5%，優於市場預期。法人指出，主要受惠資料中心矽光子所需的CWL產品拉貨強勁，隨後段晶片封裝產能陸續開出，加上InP基板供應來源增加並趨於穩定，帶動7月營收續創歷史新高。

第2季方面，法人分析，聯亞受惠下游代工廠持續擴產，以及美系CSP客戶矽光子產品需求強勁，帶動光通訊模組廠拉貨動能延續，用於矽光收發器的CW Laser仍供不應求，推升第2季營收達12.21億元，季增35%，優於法人預估的10.85億元。隨經濟規模持續擴大，毛利率提升至56.8%，營業利益及獲利同步創高，單季每股稅後盈餘（EPS）達4.93元，營運改寫歷史新高。

法人指出，目前聯亞股價約為2027年預估本益比31.2倍，仍處近三年20至80倍評價區間的中下緣。考量下半年營運成長動能依舊強勁，在InP基板供應趨穩後，可望支撐2026年下半年至2027年營運持續成長，因此維持「買進」評等。　

延伸閱讀

川湖業績增長大幅超出法人預期 連拉第二根漲停板

AI 點火 PCB！載板三雄處置仍走強 CCL 漲價助聯茂獲利年增2倍飆漲停

營收連五個月衝新高 啟碁一度亮燈漲停

MSCI 卡位潮引爆記憶體股！南亞科、華邦電漲停 AI 缺貨行情再升溫

相關新聞

富邦媒營收／7月85.5億元、年增5.2% 前七月622億元續創同期新高

台灣零售市場進入下半年旺季前哨戰，電商龍頭富邦媒（8454）10日公告7月合併營收達85.5億元，月減12.9%，年增5.2%；累計今年前七月營收約622.4億元，年增約2.7%，續創同期新高。

崇越營收／7月首破80億元創新高 光阻劑、矽晶圓出貨升溫

半導體材料通路商崇越（5434）7月營收再創新高，受惠AI與高效能運算（HPC）推升先進製程需求，加上晶圓廠、記憶體廠產能滿載，帶動光阻劑、矽晶圓及相關耗材出貨成長，單月合併營收首度突破80億元、達81.7億元，月增8.9%、年增42.6%，連續兩個月改寫單月歷史新高。

崇越營收／7月逾81億元創新高 先進製程促光阻與矽晶圓爆發性成長

半導體關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）10日公布7月營收，受惠半導體廠產能滿載及強勁拉貨需求，今年7月合併營收首度衝破 80 億元大關，以 81.7 億元刷新單月歷史新高，較上月增加 6.7 億元，月增 8.9%，與去年同期相比年增率高達 42.6%；累計今年前七個月合併營收達 475.4 億元，較去年同期成長 23.5%，展現極為強勁的營運動能。

揚秦營收／暑假助威！7月3.11億元、年增20.2% 創單月新高

揚秦（2755）10日公布7月自結營收，7月營收3.11億元，年增20.25%，創單月歷史新高紀錄，累計前七月營收20.18億元，較去年同期增加19.25%，同創歷史新高紀錄。揚秦表示，餐飲業進入暑期旺季，學生與家庭客群增加，聚餐與外食頻率上升，挹注旗下各品牌來客與消費動能，持續推升營收成長。

第2季獲利登峰加庫藏股護盤 立盈開盤即鎖漲停121元拉第2根紅燈

半導體廢棄物循環再利用廠立盈（7820）受惠第2季財報亮眼及實施庫藏股雙重利多，10日開盤即攻上漲停價121元，大漲11元並一路鎖死，強勢拉出第2根漲停。

台積電營收／7月逾4,675億元、月增5.6% 續創新高

台積電（2330）10日公布2026年7月營收報告。2026年7月合併營收約為新台幣4,675億8,000萬元，較上月增加了5.6%，較去年同期增加了44.7%，創新高。累計2026年1至7月營收約為新台幣2兆8,720億6,400萬元，較去年同期增加了37.0%，也是歷來最佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。