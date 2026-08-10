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中鋼終結連四季虧損 彰源本業獲利年增97倍、直奔漲停 鋼鐵業將復甦？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
鋼鐵股示意圖／聯合報系資料照
鋼鐵股示意圖／聯合報系資料照

中鋼（2002）公告第2季財報，稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益(EPS)0.13元；9月熱軋鋼捲等七大鋼品價格均持平，結束連兩個月跌勢，股價盤中小漲近1%，鋼鐵股漲勢最強的為彰源（2030），第2季EPS達1.05元，跟去年同期相比由虧轉盈，且較上季的0.61元大幅增加，加上公司宣布實施庫藏股，股價10日直奔漲停價20.45元。

中鋼雖然第2季終止虧損，但累計上半年仍小虧3.77億元，每股淨損0.03元。對於鋼價看法，中鋼指出，國際鋼價歷經近兩個月回檔後，底部已現，隨著下游庫存逐步調整至健康水位，市場預期將迎來補庫存商機。

觀察國際鋼市，美國熱軋延續漲勢，突破每公噸1,300美元；歐洲熱軋則站穩每公噸810美元；大陸鋼廠持續減產，有助供給面收縮；越南和發與河靜鋼廠熱軋盤價則小幅調降每公噸15至16美元，跌幅已較為收斂。

中鋼終止連四季虧損，不銹鋼廠彰源第2季獲利則迎來2022年第3季以來最佳，EPS 1.05元，較去年同期的-0.25元轉盈，也比第1季的0.61元成長。毛利率來到18.76%，年增11個百分點，營益率為12.33%，年增超過12個百分點。其中營業利益達3.93億元，較去年同期的四百萬元年增97倍。

彰源8月7日宣布實施庫藏股，將買回4,560張股票，並以實際各次買回之平均價格轉讓予員工。受到財報亮麗及公司宣布庫藏股消息激勵，彰源股價一度直奔漲停板20.45元，創兩年半新高，也爆出8千張大量。

中鋼

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