貨櫃輪北美線領漲 長榮、萬海股價強彈2.5%以上

貨櫃海運旺季持續發酵，北美線運價率先走強，帶動航運股10日表現亮眼，長榮海運（2603）、萬海航運（2615）盤中漲幅達2.5%以上。

市場聚焦巴拿馬運河進入沽水期、亞洲港口壅塞等因素推升運力緊張，支撐貨櫃航運現貨運價維持高檔。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲70.17點至3,276.14點，連續第二周走揚，周漲幅2.18%。長榮海運今天盤中最高來到214元，漲幅為3.1%；萬海今天盤中最高來到88.2元、漲幅達3.8%，

SCFI這波漲勢主要由北美航線推動，遠東至美西每FEU（40呎櫃）運價達6,484美元，周漲幅4.09%；遠東至美東每FEU達9,290美元，周漲幅2.6%，北美線成為本波運價反彈主要推手。

航運業者指出，近期全球貨櫃海運市場受到「港口壅塞＋巴拿馬運河通行受限」兩大利多支撐，亞洲主要港口塞港情況惡化，船舶周轉效率下降，加上巴拿馬運河因水位偏低，自7月下旬進一步縮減部分船舶預約通行數量及載重限制，導致有效運力收縮，船舶跳港情況增加，推升北美航線運價。

在基本面同步改善下，長榮與萬海7月營收均繳出亮眼成績。長榮海運7月合併營收480.79億元，月增22.82%、年增43.07%，單月營收較6月增加89.34億元；萬海7月合併營收186.4億元，月增15.3%、年增50.13%，累計前七月營收951.81億元，年增12.83%，反映傳統旺季貨載需求及運價維持高檔。

長榮表示，7月進入海運傳統旺季，各主要航線貨載需求及運價均維持相對高檔，帶動單月營收突破480億元。萬海也指出，7月市場運價仍處相對高檔，帶動營收連續第四個月成長；雖然SCFI先前曾出現回檔，但近期跌幅逐步收斂，各主要航線漲跌互見，整體市場價格仍維持在高檔水準。

市場人士分析，近期海運市場供給面干擾因素增加，除了巴拿馬運河限航外，紅海危機尚未完全解除，加上亞洲主要港口壅塞、缺船及船期延誤等問題，均使實際可用運力下降。尤其遠東至美東航線受巴拿馬運河及全球供應鏈變化影響較大，運價表現相對強勢。

相較之下，歐洲線在8月運力逐步恢復、船舶排期正常化後，現貨運價開始緩步回落。遠東至歐洲每TEU運價2,964美元，較前期下跌75美元，周跌2.46%；遠東至地中海4,048美元，下跌141美元，周跌3.36%。近洋線則維持相對平穩，遠東至東南亞每TEU周跌0.91%，日本關西、關東線持平，韓國線小幅下跌。

展望後市，航運業者認為，隨著傳統旺季進入高峰，北美線貨載需求仍具支撐，加上巴拿馬運河限航、港口壅塞及中東地緣局勢等因素短期難以完全消除，全球海運供需仍處偏緊格局，主要航線運價可望維持強勢至9月，旺季熱度甚至有機會延續至年底。

萬海表示，隨著美國關稅政策及稅率逐步明朗，全球供應鏈可望逐漸恢復穩定，進一步支撐貨運需求；長榮與萬海後續也將持續觀察市場需求及全球經貿情勢變化，彈性調整航線布局與運力配置。在運價重新轉強、旺季貨量維持高檔下，航運股今日股價同步走強，市場持續關注運價上漲能否進一步反映在下半年獲利表現。