聽新聞
0:00 / 0:00
均華攻漲停重返千金股！法人爆：訂單一路排到2027
均華（6640）10日以1,005元跳空攻上漲停，法人看好均華受惠先進封裝需求升溫，黏晶機產品成長動能持續增強。
法人分析，均華核心技術涵蓋精密取放（Pick and Place）、精密加工及光電整合，其中晶片挑揀機（Chip Sorter）在台灣市占率居冠，具寡占優勢。近年積極拓展第二大產品線高精度黏晶機（Die Bonder），預估歷經過去三年營收占比穩步提升後，2026年將進一步成長，2027、2028年更有機會突破50%。
此外，法人指出，均華訂單能見度已延伸至2027年第2季。事實上，均華於5月19日股東會表示，看好2026年營運表現，目前訂單已看到2027年第2季，客戶涵蓋晶圓代工龍頭及全球前十大封測廠，隨客戶持續擴大資本支出，可望持續挹注營運成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。