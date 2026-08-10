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電源雙雄飆漲停 光寶科創掛牌新天價、排隊買單逾1.8萬張
AI對電力及散熱等功耗帶動電源雙雄光寶科（2301）、台達電（2308）今日股價飆漲停。光寶科股價更改寫掛牌以來歷史新高，開盤沒多久即鎖死在271.5元，上漲24.5元或9.92％，接近午盤還有逾1.8萬張買單排隊等著進場。
光寶科受惠於全球AI基礎建設需求持續爆發，近期營運交出亮眼成績單。法人指出，隨著高功率電源供應器（PSU）、備援電池系統（BBU）及液冷散熱方案陸續放量，光寶科在雲端與物聯網領域的成長動能強勁。
展望後市，光寶科不僅成功打入北美多家大型雲端服務供應商（CSP）供應鏈，更積極布局次世代800V高壓直流供電系統（HVDC Power Rack）與高速光通訊技術。隨著高毛利的AI相關產品營收占比預期將突破三成，加上高雄二期與越南廠產能陸續加入量產，法人看好其產品組合將進一步優化，帶動整體毛利率與營運規模持續向上，後市表現樂觀可期。
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