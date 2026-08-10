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倚強科6億元可轉債啟動競拍 8月10日至12日投標
群益金鼎證券（6005）主辦倚強科技（3219）國內第一次無擔保轉換公司債「倚強科一」(32191)，採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為100元，投標期間為8月10日到8月12日共三個營業日，預計8月14日開標，8月25日於櫃檯買賣中心掛牌。
「倚強科一」這次共發行6,000張，發行總面額為6億元，其中5,100張採競價拍賣方式承銷，發行期間3年，賣回權（Put option）二年；賣回收益率1%，轉換溢價率106.58%，轉換價格為66.4元，每人最高得標張數合計不超過510張。
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