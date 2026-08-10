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川湖業績增長大幅超出法人預期 連拉第二根漲停板

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

川湖（2059）10日拉出第二根漲停板，股價攻高到12,220元；7月營收增長令人驚艷，上周五（7日）法說會釋出訊息更激勵法人追價。

歐系券商表示，2026年第2季毛利率刷新紀錄，7月營收已達成歐系券商預估第3季營收預估數65%，大幅優於預期。歐系大行已調升2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至301.4/400/470元，以2028年的30xPE評價，同步升目標。

券商表示，部分投資人一直擔心競爭，但從這幾個月來令人驚豔的業績上行表現來看，除了強勁拉貨高於預期外，顯著的技術差距與市場領先地位依然穩固；而且川湖還要持續擴產，券商表示強勁故事會延續下去。

統一投顧表示，川湖第2季營收108億元，季增 98.7%，年增156.1%，大幅優於預期；主因 HGX B300、GB300 與 ASIC AI 伺服器需求強勁所致。毛利率87.4%，季增 9.7pts，亦大幅優於預期，因產品效率提升、經濟規模效益，營益率82.1%，季增 15.0pts。業外收支 2.29 億元，每股稅後盈餘（EPS）74.38元，優於預期。

統一投顧表示，維持買進川湖投資建基於 : (1)今年第2季營收與獲利大幅優於預期，毛利率飆升至87.4%，創歷史新高；(2) 7 月單月營收已站穩60億元以上，下半年展望正向；(3) 美國廠下半年進入量產，並持續投入三、五期廠房，面積為二期規模的一倍，未來產能無虞；(4)新平台單價大幅提升，川湖產業護城河持續強化。

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