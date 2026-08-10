快訊

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

MSCI 卡位潮引爆記憶體股！南亞科、華邦電漲停 AI 缺貨行情再升溫

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股今早開盤大漲314.8點，盤中一度狂飆992.38點。中央社
台股今早開盤大漲314.8點，盤中一度狂飆992.38點。中央社

台股今早開盤大漲314.8點，盤中一度狂飆992.38點、至45,218.29點，記憶體族群成為盤面主攻部隊之一，力成（6239）快攻漲停，南亞科（2408）、華邦電（2344）接力亮燈，成交值更躍居大盤前兩名，在營收創高與MSCI納入預期雙重利多下，掀起搶進熱潮。

MSCI季度調整預定13日凌晨公布，31日尾盤生效，法人預估南亞科、華邦電、南電（8046）、台塑化（6505）、群聯（8299）、台燿（6274）及景碩（3189）等7檔有望入列成分股。其中，南亞科、華邦電及群聯更受市場高度關注。南亞科股價直逼6月22日創下的505元歷史新高，日系外資更將目標價喊至650元，美系外資則估580元。

基本面同樣火熱。7月營收創歷史新高的公司達140家，記憶體族群就囊括南亞科、群聯、華邦電、威剛（3260）、宜鼎（5289）、力成、旺宏（2337）及晶豪科（3006）等多檔。華邦電7月合併營收267.73億元，年增291.55%，前7月累計營收達1,248.7億元，年增160.97%，提前達成去年宣示的千億元營收目標。

AI與資料中心拉貨持續升溫，也讓記憶體供需吃緊成為多頭最大支撐。南亞科5日宣布調高今年資本支出至697億元，並規劃2026年至2029年投資上限3,466億元興建5A新廠，創公司史上最大投資規模，也是台灣DRAM業近20年來最大單一投資案。

華邦電總經理陳沛銘則看好AI、資料中心及車用需求，預期DRAM供給吃緊將延續至2027年，且明年供需甚至可能比今年更緊；公司更設定2027年成為全球最大SLC NAND供應商的目標，進一步強化市場對記憶體長多行情的想像。

封測大廠力成也成為今日族群上攻前鋒，第2季EPS達3元，受惠AI伺服器eSSD需求增強及NAND動能強勁，第3季市場估EPS約3.5元，全年上看12.8元；FOPLP布局亦持續推進，AMD量產計畫預計明年年中前如期進行，若順利推進，有望成為全球首家量產AI晶片FOPLP的業者。

隨著營收創高、AI需求、供給吃緊、擴產與MSCI卡位題材全面共振，鈺創（5351）、旺宏、晶豪科、力積電（6770）、廣穎（4973）、群聯等也同步走強，記憶體族群多頭火力全面引爆。

華邦電 南亞科

延伸閱讀

MSCI+業績暴增 南亞科與華邦電居成交值前兩大

反指標女神巴逆逆買南亞科！ 對帳單曝光 網喊：放過記憶體

法人看好台股7月營收破6兆元 AI供應鏈最搶鏡

南亞科DRAM大投資！5A新廠上限3,466億元 衝刺先進製程競賽

相關新聞

崇越營收／7月首破80億元創新高 光阻劑、矽晶圓出貨升溫

半導體材料通路商崇越（5434）7月營收再創新高，受惠AI與高效能運算（HPC）推升先進製程需求，加上晶圓廠、記憶體廠產能滿載，帶動光阻劑、矽晶圓及相關耗材出貨成長，單月合併營收首度突破80億元、達81.7億元，月增8.9%、年增42.6%，連續兩個月改寫單月歷史新高。

崇越營收／7月逾81億元創新高 先進製程促光阻與矽晶圓爆發性成長

半導體關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）10日公布7月營收，受惠半導體廠產能滿載及強勁拉貨需求，今年7月合併營收首度衝破 80 億元大關，以 81.7 億元刷新單月歷史新高，較上月增加 6.7 億元，月增 8.9%，與去年同期相比年增率高達 42.6%；累計今年前七個月合併營收達 475.4 億元，較去年同期成長 23.5%，展現極為強勁的營運動能。

揚秦營收／暑假助威！7月3.11億元、年增20.2% 創單月新高

揚秦（2755）10日公布7月自結營收，7月營收3.11億元，年增20.25%，創單月歷史新高紀錄，累計前七月營收20.18億元，較去年同期增加19.25%，同創歷史新高紀錄。揚秦表示，餐飲業進入暑期旺季，學生與家庭客群增加，聚餐與外食頻率上升，挹注旗下各品牌來客與消費動能，持續推升營收成長。

第2季獲利登峰加庫藏股護盤 立盈開盤即鎖漲停121元拉第2根紅燈

半導體廢棄物循環再利用廠立盈（7820）受惠第2季財報亮眼及實施庫藏股雙重利多，10日開盤即攻上漲停價121元，大漲11元並一路鎖死，強勢拉出第2根漲停。

台積電營收／7月逾4,675億元、月增5.6% 續創新高

台積電（2330）10日公布2026年7月營收報告。2026年7月合併營收約為新台幣4,675億8,000萬元，較上月增加了5.6%，較去年同期增加了44.7%，創新高。累計2026年1至7月營收約為新台幣2兆8,720億6,400萬元，較去年同期增加了37.0%，也是歷來最佳。

天虹上半年 EPS 2.54元 股價衝漲停

天虹（6937）今年上半年合併營收13.01億元，年增33.6%。毛利率41.71%，年增1.22個百分點。稅後純益1.71億元，年大增151%；每股稅後純益2.54元，獲利表現來到近二年同期新高。展望2026年營運，可望在在手訂單居高位的挹注下，交出一路往上、逐季成長的好成績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。