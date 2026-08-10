MSCI 卡位潮引爆記憶體股！南亞科、華邦電漲停 AI 缺貨行情再升溫

台股今早開盤大漲314.8點，盤中一度狂飆992.38點、至45,218.29點，記憶體族群成為盤面主攻部隊之一，力成（6239）快攻漲停，南亞科（2408）、華邦電（2344）接力亮燈，成交值更躍居大盤前兩名，在營收創高與MSCI納入預期雙重利多下，掀起搶進熱潮。

MSCI季度調整預定13日凌晨公布，31日尾盤生效，法人預估南亞科、華邦電、南電（8046）、台塑化（6505）、群聯（8299）、台燿（6274）及景碩（3189）等7檔有望入列成分股。其中，南亞科、華邦電及群聯更受市場高度關注。南亞科股價直逼6月22日創下的505元歷史新高，日系外資更將目標價喊至650元，美系外資則估580元。

基本面同樣火熱。7月營收創歷史新高的公司達140家，記憶體族群就囊括南亞科、群聯、華邦電、威剛（3260）、宜鼎（5289）、力成、旺宏（2337）及晶豪科（3006）等多檔。華邦電7月合併營收267.73億元，年增291.55%，前7月累計營收達1,248.7億元，年增160.97%，提前達成去年宣示的千億元營收目標。

AI與資料中心拉貨持續升溫，也讓記憶體供需吃緊成為多頭最大支撐。南亞科5日宣布調高今年資本支出至697億元，並規劃2026年至2029年投資上限3,466億元興建5A新廠，創公司史上最大投資規模，也是台灣DRAM業近20年來最大單一投資案。

華邦電總經理陳沛銘則看好AI、資料中心及車用需求，預期DRAM供給吃緊將延續至2027年，且明年供需甚至可能比今年更緊；公司更設定2027年成為全球最大SLC NAND供應商的目標，進一步強化市場對記憶體長多行情的想像。

封測大廠力成也成為今日族群上攻前鋒，第2季EPS達3元，受惠AI伺服器eSSD需求增強及NAND動能強勁，第3季市場估EPS約3.5元，全年上看12.8元；FOPLP布局亦持續推進，AMD量產計畫預計明年年中前如期進行，若順利推進，有望成為全球首家量產AI晶片FOPLP的業者。

隨著營收創高、AI需求、供給吃緊、擴產與MSCI卡位題材全面共振，鈺創（5351）、旺宏、晶豪科、力積電（6770）、廣穎（4973）、群聯等也同步走強，記憶體族群多頭火力全面引爆。