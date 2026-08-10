華新集團大漲！華邦電漲停、彩晶一度亮燈 華新也跳上季線

台股10日盤中大漲超過900點，華新集團也跟上漲勢，華邦電（2344）漲停亮燈，攻至179.5元，也擠上成交值第二名；彩晶（6116）隨友達（2409）、群創（3481）一同大漲，一度漲停至14.9元，華新科（2492）上漲逾4%。華新（1605）股價也跳空上攻，一舉站上季線，盤中大漲近8%。

華新集團跟上大盤這波反彈漲勢，其中華邦電反彈力道最強，由117元一路強漲至今日179.5元，波段漲幅達53%。華新科一度下探年線，而後股價由相對低點198.5元，反彈至今日的約260元，波段漲幅較弱，但也有31%的漲幅，不過股價尚未站上月線。

華新今盤中大漲逾8%，股價直接跳空站上季線，華新上周五舉辦法說會，且公布第2季財報，華新第2季營收496億元，毛利率7.6%，營業淨利7.26億元，營益率1.5%，但受惠業外收入挹注84億元，純益率直接跳升至18.2%，每股純益2.04元。

第2季營業收入來源方面，不銹鋼事業仍占比最高，為51%，電線電纜占比28%，資源業務占19%。而營收年增率最高的為資源業務，年增17%，不銹鋼事業營收年增12%，線纜營收則年增9%。不過，線纜事業的毛利率近幾季都維持在10%以上，較不銹鋼、資源事業佳。

展望第3季，華新指出，不銹鋼事業因鎳金屬等原料價格維持高檔，且大陸反內捲政策限制供給，產品價格可望維持，預期整體表現與第2季差異不大。電線電纜部分，華新看好電力傳輸與配電系統為AI時代不可或缺的基礎設施，隨著全球AI應用快速發展，將持續帶動電力需求成長，第3季電線電纜整體表現可望維持上季水準。