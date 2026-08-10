營收連五個月衝新高 啟碁一度亮燈漲停

網通大廠啟碁（6285）受惠800G交換器開始量產出貨帶動，第2季每股純益3.39元，創歷史新高；7月營收衝上169.13億元，連五個月創歷史新高，激勵股價一度登上漲停256元，早盤股價維持253至254元附近。

啟碁日前公布獲利，第2季營收394.38億元，季增35.3%，年增43.5%，毛利率13%，低於上季13.8%，稅後純益16.3億元，季增44.2%，每股純益3.39元，創歷史單季新高；上半年營收685.94億元，毛利率13.32%，高於去年同期11.9%，營業利益34.3億元，年增78.6%，歸屬母公司業主淨利為27.6億元，年增95.7%，每股純益5.75元，創歷史同期新高。

受惠800G交換器量產出貨加上5G FWA及低軌衛星持續出貨帶動，啟碁6月首次突破150億元大關就達158.7億元，7月營收更來到169.13億元，月增6.6%，年增89.8%，累計前7月營收855.07億元，年增32%，創同期新高。

法人表示，啟碁2026年至2027年營收主動能來自5G FWA、低軌衛星及高階企業網通及交換器，預估隨著大客戶SpaceX用戶數快速成長，2026年來自低軌衛星貢獻營收可望來到40%以上，目前主要生產基地為越南廠，產能利用率達八至九成，下半年可望開出新產能，因應訂單成長需求。

另一方面，法人看好，啟碁企業網通部分，除受惠WiFi 7規格升級，800G交換器也自6、7月正式量產，成為推升營運成長關鍵，目前已經打入2至3個企業及客戶，預估今年貢獻營收約50至60億元，後續可望持續成長，OCS光學交換器則在驗證中，預估最快貢獻營收時間點落在明年下半年。