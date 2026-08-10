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寶雅恢復交易首日蜜月行情燒！開盤跳空鎖漲停 近3萬張委買排隊等買

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶雅*（5904）10日完成股票面額由每股10元變更為1元後恢復上櫃買賣。聯合報系資料照
寶雅*（5904）10日完成股票面額由每股10元變更為1元後恢復上櫃買賣。聯合報系資料照

寶雅*（5904）10日完成股票面額由每股10元變更為1元後恢復上櫃買賣，新股參考價調整為72元。恢復交易首日即吸引市場買盤湧入，開盤直接跳空攻上79.2元漲停價，開盤一個半小時，成交量逾4,000張，委買高掛近3萬張，成為盤面焦點之一。

寶雅此次辦理股票面額變更，股東持股數同步增加10倍，新股票於今日正式上市買賣，舊股票則同步終止上櫃交易。公司強調，本次僅屬股票面額調整，每位股東持股比例及股東權益均不受影響，新股票上市首日參考價將按舊股票最後交易日收盤價十分之一計算，財務指標中的每股盈餘（EPS）、每股淨值等每股數據，也將因流通股數增加而同步調整。

市場人士分析，股票面額調整並不改變公司基本面及企業價值，但由於股價降至百元以下，有助降低投資門檻、提升市場流動性，也較容易吸引散戶資金參與，因此不少個股完成面額變更後，短線都曾出現資金追價行情。寶雅今日恢復交易首日即漲停鎖住，顯示市場對其後市仍維持高度關注。

基本面來看，寶雅第2季營運延續成長動能，受惠季節性商品銷售升溫，以及線上、線下通路整合效益持續發酵，即使6月受雨天增加影響，既有店仍維持不錯的成長表現。在商品組合持續優化及規模經濟帶動下，獲利能力同步提升，第2季毛利率44.9%、營業利益率15.3%，均優於去年同期，帶動單季稅後純益8.7億元、年增46%，每股純益（EPS）8.15元；累計上半年EPS達17.45元，續創歷年同期新高。

寶雅

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