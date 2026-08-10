開展營收／7月2.12億元、成長16.1% 創同期新高

開展（7789）10日公布7月自結合併營收2.12億元，較去年同期成長16.15%；累計前七月自結合併營收14.16億元，較去年同期增加17.32%，7月單月營收及累計營收均為同期新高。

餐飲業自7月起進入暑假旺季，同時下半年各月份也將迎來多個重要節慶檔期，對於著重親朋好友及公司團體聚餐的TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse，業績預料將延續上半年的強勁表現再上一層樓，配合超值的商業午餐與主題行銷，新增的來客人數與會員消費將繼續推升平日營業額。

SALT & STONE台北101與南港Lalaport店營收持續維持高檔，來客人數隨營業時間增長有顯著提升，相對不明顯的營收季節性與兩大代理品牌呈現良好互補，將穩定為下半年營收帶來貢獻。7月在集團門店數量與去年相比不變下，月合併營收成長整體達到16.15%，海外的香港及上海營收按當地貨幣計算各成長超過16%與42%，考慮7月美元升值明顯，該營收成長轉換台幣更為正向。

下半年將有4-5家海內外新門店可望於第3季起陸續開幕，與既有門店一起持續擴大集團營收，並有效達成經濟規模。前述4家門店包括上海Texas Roadhouse浦西IAPM店、Texas Roadhouse 與 SALT & STONE台北大巨蛋遠東 Garden City 商場門店、以及同樣位於台北大巨蛋的韓國知名燒肉品牌囕盈豚第一家海外門店，可望進一步提升整體營運獲利表現。