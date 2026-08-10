家登營收／前七月50.5億元、年增29% EUV、先進封裝載具需求升溫

國內知名關鍵性貴重材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登家登（3680）10日公布7月合併營收8.71億元，月增15.8%、年增71.8%；累計前七月營收達50.5億元，較去年同期39.3億元成長29%，再創同期新高。公司表示，受惠全球高階製程持續擴增EUV產能，加上海外客戶擴大採購，帶動營運維持成長。

家登指出，公司EUV光罩盒（EUV POD）為全球市占率最高的供應商，隨著先進製程需求擴大，EUV POD、晶圓載具及先進封裝相關載具出貨同步增溫。其中，先進封裝載具陸續取得新客戶認證及採購，正逐步成為新的營收成長動能。

展望後市，家登表示，AI基礎建設加速推進，晶圓、光罩及載板等高價值產品對保護、傳送與儲存載具的要求持續提高。隨著海外營收貢獻增加，公司也同步擴大全球產能及人才布局，營收規模放大與產品組合改善，可望持續支撐獲利表現。

迎接9月登場的SEMICON Taiwan 2026，家登將攜手策略合作夥伴參展，展示光罩、晶圓及先進封裝載具等核心產品，呈現從晶圓製造延伸至先進封裝的布局，並串聯材料、設備及關鍵零組件供應鏈，搶攻AI、先進製程、矽光子及智慧製造商機。