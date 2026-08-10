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建通營收／7月4.32億元 端子與特殊新型銅材兩大業務成長趨勢不變

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

建通精密（2460）公布7月合併營收為4.32億元，月增6.31%，年增71.22%，該公司表示，隨著客戶端與集團內部6月年中盤點因素消除，端子與特殊新型銅材兩大業務皆已恢復正常出貨，帶動單月營收較上月增長6.31%；與2025年同期相比，更交出大幅增長71.22%的亮眼成績單，顯示集團整體營運成長的趨勢不變。

建通指出，展望後續營運表現持持續樂觀向上的態度，成長動能主要源自兩大核心業務，一，電器插頭端子：中國新國標插頭轉換潮挹注隨著中國「新型國標半絕緣插頭」強制性新制規範實施期限倒數，各大電器品牌廠拉貨與認證需求全面升溫，建通憑藉獨家「一次成型」發明專利與自動化製程優勢，預期電器插頭端子業務營收將隨轉換訂單釋出而逐月拉高。

二，特殊新型銅材：高階應用加深加廣，奠定穩健成長利基，台灣建通（高雄廠）特殊新型銅材出貨維持穩定成長，產品涵蓋高導電匯流銅排、AI 液冷微通道散熱銅材及超低無氧銅等高門檻領域，隨著重電基礎建設需求強勁，加上 AI 伺服器散熱產品陸續進入驗證與採購階段，將持續發揮高毛利挹注效應。

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