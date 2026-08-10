竣邦營收／7月淡季不淡、年增77％ 聚焦核心訂單策略奏效

竣邦-KY（4442）10日公布7月合併營收達1.35億元，受惠正式取得運動領域主力品牌客戶核心系列產品(Core Item)訂單，並自7月起開始出貨認列，加上其他運動品牌及戶外領域主力客戶訂單保持成長，帶動7月營收較去年同期大幅成長77％，並創歷年同期次高。累計前七月合併營收達11.4億元，年增22％，亦同步改寫歷年同期新高表現。

竣邦-KY指出，公司近年聚焦國際品牌客戶之Core Item核心產品開發與供應，本次取得運動品牌客戶2027年度Core Item系列訂單，不僅帶動今年7月淡季不淡，更代表公司成功切入品牌年度核心銷售產品供應鏈。相較一般季節性產品，核心產品屬於品牌長期且穩定銷售的重要產品線，具備訂單規模大、生命周期長及重複下單率高等特性，有助提升公司訂單能見度及營收穩定度。

隨著此次核心訂單自7月起正式出貨，竣邦-KY表示，不僅帶動傳統淡季期間營運表現優於預期，亦進一步提升公司於品牌客戶供應鏈中的供應占比與合作深度。公司同時持續推進其他核心系列產品專案開發，逐步擴大核心產品布局。展望未來，隨著核心訂單效益逐步發酵並導入量產，以及越南新產能布局逐步推進，預期相關效益將自下半年起逐步顯現，並有機會延續至後續年度，成為推升公司中長期營運成長的重要動能。