都要與台積電合作先進封裝？面板雙虎早盤亮燈漲停

受到市場傳出，台積電（2330）將買下鄰近其中科廠區的友達（2409）中科L7廠（7.5代廠）與L5C廠（5代廠）等兩座廠，以擴充先進封裝產能的消息激勵。友達10日早盤帶量衝上漲停，上漲2.45元，成交量近20萬張，躍居台股成交量排行榜冠軍，站上漲停27元價位。群創（3481）同步受惠，同樣在開盤18分鐘衝上漲停52.3元，上4.75元，成交量以19.7萬元居次。

據指出，台積電與友達兩家公司將比照「群創模式」，攜手發展先進封裝技術。對此，台積電表示：「不回應市場傳聞。」友達則強調：「不對臆測的傳聞評論。」

消息人士透露，台積電購買友達中科兩座廠已在洽談階段，已派員實地稽核，但尚未簽約公告，估計交易金額超過300億元，是近年本土面板廠出售舊世代廠房最高金額。