股后川湖 盤中再創新天價

川湖（2059）10日股價開盤以漲停價12,220元開出，並在高檔震盪，盤中仍觸及12,220元漲停價位。針對下半年展望？川湖在7日的法說會時表示，該公司最大優勢就是客戶分散，有好幾百家客戶，而且要能馬上滿足客戶需求，因為AI機櫃的專案天天都在變化，你要能立即回應客戶需求，客戶半年一年就要推出新產品，川湖能做到快速整合，這是客戶最需要的。只要AI算力持續增加，川湖將愈來愈好，下半年是可以期待的，目前訂單很滿，還要能夠滿足客戶需求，能見度還是非常強。

針對川湖八字頭毛利率是否為常態？川湖說，順其自然，努力去做，這顯示川湖的產品有價值，每一個產品都是精心設計，而且整合了幾十個零件與工程師心血，加上產能沒問題，以及擁有創新能力，訂單自然而然往你這邊靠。

川湖目前稼動率約七到八成，美國休士頓新廠預計9月投入量產，2027年下半年還有川湖二廠，川湖表示，未來兩到三年產能都充足，而總投資金額規模估算達百億元的川湖旗下川益三期、五期也將於今年底動工，較原先規畫提前1.5年至兩年。