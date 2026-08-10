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最純AI股被處置照樣飆漲停 川湖衝達12,220元寫歷史新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
川湖早盤跳空以漲停12,220元開出，上漲1,110元，再寫天價。中央社
川湖早盤跳空以漲停12,220元開出，上漲1,110元，再寫天價。中央社

川湖（2059）第2季EPS 74.38元，累計上半年稅後純益105.73億元、EPS 110.96元，創同期新高，且超越去年全年獲利， 多家外資調高獲利預估及目標價，已喊上15,000元；10日開始進入處置期，股價卻是關不住，早盤跳空以漲停12,220元開出， 再創歷史新高價。

川湖自詡是台股中最純的AI股，第2季稅後純益70.88億元，季增103%，年增逾10倍，每股純益74.38元；累計上半年稅後純益105.73億元， 每股純益110.96元，創同期新高，已超越去年全年獲利，第2季毛利率87.42%，續創歷史新高。

川湖在日前的法說會中，執行副總王俊強表示，目前訂單很滿，下半年業績可期，能見度看到2029年；他強調，川湖是最純的人工智慧（AI）股及智慧財產權（IP）股，除了美國休士頓新廠9月量產，並提前1.5年至兩年啟動百億擴產計畫。

多家外資上修川湖獲利預估及目標價，其中一家日系外資將目標價大幅調升，由5,888元調高到15,000元，調幅及價位都最高；一家美系外資則將目標價由8,950元調高到14,000元，調幅56.4%。

川湖因股價急漲遭到處置，處置期間為8月10日至14日；早盤跳空以漲停12,220元開出，上漲1,110元，再寫天價， 盤中則有打開，一度下滑至11,590元，上漲480元，盤中漲停開開關關。

川湖

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