華德動能創新板上市 搶攻海外市場

華德動能今天以每股承銷價新台幣26.66元在創新板上市，早盤最高27元，漲逾1%。華德動能除了深耕日本和美國外，持續布局墨西哥、越南等海外市場，看好墨西哥成為進入北美市場的重要基地，越南市場積極推動電動商用營運及維護系統。

華德動能累計已量產超過1000輛電動巴士，車輛遍及全台12縣市，在智慧場站與充電排程布建30處，年產能規劃從2025年的500輛，逐步擴充至1700輛。

華德動能指出，今年內外銷在手訂單量超過300輛，在台灣電動巴士市占率近25%，在電動巴士，掌握從電池模組到電池包、底盤系統、車架、電動巴士整車軟硬體及營運解決方案。

華德動能不僅發展電動巴士，也積極布局電動中型巴士、國道客運、物流車、非道路車輛（off-roadvehicle）等，預期非道路車輛可成為另一波電動化移動載具市場發展新藍海。

在海外市場，華德動能表示，除了深耕日本和美國外，持續積極布局墨西哥、越南等市場，與美國Optimal、日本住友商事集團、日本NExT-e Solutions及墨西哥車廠建立合作網絡。華德動能看好墨西哥成為進入北美市場的重要基地，越南市場積極推動電動商用營運及維護系統。

華德動能在日本市場主要銷售包括系統設計、電池組、馬達及電控等三電整合方案，以及智慧充電及營運管理系統，日本市占率從2022年的1%，到2024年提升至近15%，規劃2027年拓展至神戶與岡山地區，2030年目標挑戰日本市占率到32%。