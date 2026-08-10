家碩營收／7月優於去年同期 設備出貨動能延續至2027年

家登（3680）旗下家碩（6953）今日公告 115 年 7 月營收 1.69 億元，較上個月營收成長 14.7%，與去年同期相比成長 39%。累積 115 年 1 至 7 月合併營收 8.03 億元，與去年同期比較成長 12.63%。

隨 N2 先進製程逐步放量、後續 A14 世代布局推進，EUV 光罩於先進製程的重要性持續提升，帶動家碩光罩儲存、傳送及自動化設備強勁需求。公司表示，至第3季出貨動能延續增溫，帶動營收規模逐步攀升，為下半年營運成長挹注動能，公司對全年營運展望維持樂觀看法。

隨全球主要晶圓製造廠持續投入先進製程，EUV 應用深化對潔淨儲存、智慧傳送及自動化管理的要求同步提升，家碩持續投入 EUV 光罩儲存設備、清洗、檢測及相關自動化產品研發布局，掌握先進製程設備升級商機。公司表示，除先進邏輯製程市場外，亦積極掌握 DRAM 客戶導入 EUV 所帶來的新一波設備商機，目前先進製程相關專案持續推進，公司積極配合客戶建廠及產能擴充時程，設備出貨動能延續至 2027 年。除台灣市場持續深化布局外，美國、日本及其他海外市場亦陸續有所斬獲，國際客戶與專案拓展穩步推進，透過產品線擴充與全球客戶開發，進一步挹注中長期營運成長。

家碩秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，專注於半導體微影製程傳載自動化設備。公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術已深耕多年，研發團隊有堅強的專利布局，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。