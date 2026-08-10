瑩碩財報／半年報虧損收斂 7月營收近億元大關喜迎轉機

瑩碩生技（6677）近日召開董事會通過上半年財報，上半年合併營收4.38億元，年增8.84%，創歷史同期次高記錄；在高毛利產品比重拉升帶動下，上半年毛利率同步走高至37%，較去年同期增加2.43個百分點，稅後淨損大幅縮減至1,367萬元，每股淨損0.12元。

瑩碩生技表示，受惠治療嚴重痤瘡用藥「敵痘軟膠囊」與精神科用藥「鹽酸米那普侖膠囊」出貨持續放量，加上子公司泰和碩與歐帕營運動能回升，激勵瑩碩上半年營收明顯成長。

隨著新品上市效益顯現、海外授權與藥證布局邁入收成期，加上子公司營運逐步翻揚，瑩碩7月合併營收已近1億元大關，達0.97億元，年增24.6%，創近三年單月新高。

瑩碩生技總經理顏麟權指出，今年以來在國內外市場的布局皆有斬獲。除陸續取得五張藥證（含治療肺纖維化的P4學名藥證），進一步豐富產品線組合外，瑩碩與合作夥伴共同開發的肺纖維化P4學名藥NTN，已進入美國FDA的藥證審查階段，並於日本啟動生物相等性試驗（BE study）。

此外，瑩碩生技旗下治療注意力不足過動症（ADHD）藥品，亦完成馬來西亞與阿聯地區的經銷授權，正式插旗東協與中東市場，為中長期奠定新一波成長曲線。

面對國內ADHD藥品供應短缺，瑩碩生技展現彈性供應鏈優勢，其同成分替代藥品「欣晴錠」已獲衛福部食藥署（TFDA）核准專案製造，並由子公司歐帕代工生產，於7月1日正式供貨。根據TFDA資料，台灣ADHD盛行率約9%至10%，但實際就醫診斷率僅約1.6%至2%、接受完整治療者更僅約1%，潛在未被滿足的醫療需求龐大。目前台灣ADHD年用藥市場規模約千萬美元，且原廠藥市占率逾七成；此次瑩碩配合政府啟動應變機制專案供貨，在補足臨床用藥缺口之際，亦同步提升本土藥廠市占率並挹注營收。

在子公司部分，泰和碩上半年營收與獲利維持穩健，且獨家取得具臨床實證的原廠精神科用藥於8月正式上市，將持續提供成長動能；歐帕則在優化客戶結構後，訂單能見度增溫，營運明顯出現轉機，顏麟權強調，多項指標顯示公司已走出營運谷底，下半年營運表現將顯著優於上半年，對全年整體展望維持正向樂觀。