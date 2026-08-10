法人看好台股7月營收破6兆元 AI供應鏈最搶鏡

上市櫃公司將在10日公布7月營收，法人圈看好全月有望突破6兆元大關、再創歷史新高中，截至目前為止，已約有近千家提前公布，並有鴻海（2317）、南亞科（2408）、勤凱（4760）等146家創下各家公司的歷史新高，其中，AI供應鏈表現最搶鏡。

根據統計，截至目前為止，已有約1,068家公司提前公布7月營收，包括鴻海、廣達（2382）、緯創（3231）等3家公司單月營收突破千億元大關，超過500億元的還有緯穎（6669）、英業達（2356）、仁寶（2324）、台塑化（6505）等公司，而營收交出年成長的有約822家，占已公布公司的比重為76.9%，月成長的則有642家、占比60.1%，月、年同步成長的公司則有約549家，所占比重51.4%。

另外，目前單月營收寫下歷史新高的公司，有140家公司創歷史新高，當中包括鴻海、緯穎、南亞科、群聯（8299）、華邦電（2344）、鴻準（2354）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、威剛（3260）、啟碁（6285）、欣興（3037）、大成鋼（2027）、研華（2395）、金像電（2368）等7月營收逾百億的公司，以及貿聯-KY（3665）、宜鼎（5289）、力成（6239）、中磊（5388）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、川湖（2059）、台燿（6274）、創意（3443）、致茂（2360）、聯茂（6213）、景碩（3189）、京元電子（2449）、雙鴻（3324）、勤凱、藥華藥等公司，主要集中在AI供應鏈、生技、暑假概念等內需股上。

資深分析師蔡明翰、華南投顧董事長呂仁傑指出，台股自波段由39,384低點反彈以來，指數上漲近5,000點後，開始震盪，市場亟需利多來激勵多頭人氣回籠之際，隨上市櫃公司公布7月營收，目前法人圈預估單月有望突破6兆元、再創新高後，將成為台股後市最大靠山。