快訊

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

法人看好台股7月營收破6兆元 AI供應鏈最搶鏡

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
上市櫃公司將在10日公布7月營收。路透
上市櫃公司將在10日公布7月營收。路透

上市櫃公司將在10日公布7月營收，法人圈看好全月有望突破6兆元大關、再創歷史新高中，截至目前為止，已約有近千家提前公布，並有鴻海（2317）、南亞科（2408）、勤凱（4760）等146家創下各家公司的歷史新高，其中，AI供應鏈表現最搶鏡。

根據統計，截至目前為止，已有約1,068家公司提前公布7月營收，包括鴻海、廣達（2382）、緯創（3231）等3家公司單月營收突破千億元大關，超過500億元的還有緯穎（6669）、英業達（2356）、仁寶（2324）、台塑化（6505）等公司，而營收交出年成長的有約822家，占已公布公司的比重為76.9%，月成長的則有642家、占比60.1%，月、年同步成長的公司則有約549家，所占比重51.4%。

另外，目前單月營收寫下歷史新高的公司，有140家公司創歷史新高，當中包括鴻海、緯穎、南亞科、群聯（8299）、華邦電（2344）、鴻準（2354）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、威剛（3260）、啟碁（6285）、欣興（3037）、大成鋼（2027）、研華（2395）、金像電（2368）等7月營收逾百億的公司，以及貿聯-KY（3665）、宜鼎（5289）、力成（6239）、中磊（5388）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、川湖（2059）、台燿（6274）、創意（3443）、致茂（2360）、聯茂（6213）、景碩（3189）、京元電子（2449）、雙鴻（3324）、勤凱、藥華藥等公司，主要集中在AI供應鏈、生技、暑假概念等內需股上。

資深分析師蔡明翰、華南投顧董事長呂仁傑指出，台股自波段由39,384低點反彈以來，指數上漲近5,000點後，開始震盪，市場亟需利多來激勵多頭人氣回籠之際，隨上市櫃公司公布7月營收，目前法人圈預估單月有望突破6兆元、再創新高後，將成為台股後市最大靠山。

延伸閱讀

內外利多齊聚 台股吹反攻號角 大盤波段上攻47.5K

南亞科太猛！7月營收「一個月抵一年」AI 需求行情發威

國巨*（2327）獲利創高股價卻腰斬！網曝原因：市場殺的是估值不是基本面

宜鼎、群聯 四檔聚焦

相關新聞

崇越營收／7月首破80億元創新高 光阻劑、矽晶圓出貨升溫

半導體材料通路商崇越（5434）7月營收再創新高，受惠AI與高效能運算（HPC）推升先進製程需求，加上晶圓廠、記憶體廠產能滿載，帶動光阻劑、矽晶圓及相關耗材出貨成長，單月合併營收首度突破80億元、達81.7億元，月增8.9%、年增42.6%，連續兩個月改寫單月歷史新高。

崇越營收／7月逾81億元創新高 先進製程促光阻與矽晶圓爆發性成長

半導體關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）10日公布7月營收，受惠半導體廠產能滿載及強勁拉貨需求，今年7月合併營收首度衝破 80 億元大關，以 81.7 億元刷新單月歷史新高，較上月增加 6.7 億元，月增 8.9%，與去年同期相比年增率高達 42.6%；累計今年前七個月合併營收達 475.4 億元，較去年同期成長 23.5%，展現極為強勁的營運動能。

揚秦營收／暑假助威！7月3.11億元、年增20.2% 創單月新高

揚秦（2755）10日公布7月自結營收，7月營收3.11億元，年增20.25%，創單月歷史新高紀錄，累計前七月營收20.18億元，較去年同期增加19.25%，同創歷史新高紀錄。揚秦表示，餐飲業進入暑期旺季，學生與家庭客群增加，聚餐與外食頻率上升，挹注旗下各品牌來客與消費動能，持續推升營收成長。

第2季獲利登峰加庫藏股護盤 立盈開盤即鎖漲停121元拉第2根紅燈

半導體廢棄物循環再利用廠立盈（7820）受惠第2季財報亮眼及實施庫藏股雙重利多，10日開盤即攻上漲停價121元，大漲11元並一路鎖死，強勢拉出第2根漲停。

台積電營收／7月逾4,675億元、月增5.6% 續創新高

台積電（2330）10日公布2026年7月營收報告。2026年7月合併營收約為新台幣4,675億8,000萬元，較上月增加了5.6%，較去年同期增加了44.7%，創新高。累計2026年1至7月營收約為新台幣2兆8,720億6,400萬元，較去年同期增加了37.0%，也是歷來最佳。

天虹上半年 EPS 2.54元 股價衝漲停

天虹（6937）今年上半年合併營收13.01億元，年增33.6%。毛利率41.71%，年增1.22個百分點。稅後純益1.71億元，年大增151%；每股稅後純益2.54元，獲利表現來到近二年同期新高。展望2026年營運，可望在在手訂單居高位的挹注下，交出一路往上、逐季成長的好成績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。