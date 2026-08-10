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緯穎、貿聯 押寶長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股進入高檔震盪格局，市場焦點轉向基本面。其中，擁有基本面、營運展望度高的AI供應鏈，包括緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）等個股，成為投資買盤焦點。權證券商建議，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可買進價內外10%內、距到期日超過七個月的長天期認購權證進行布局。

緯穎第2季營收季年雙增，表現優於市場預期，市場估每股獲利（EPS）69元。法人看好AWS ASIC與AMD Helios雙平台，帶動緯穎今、明年營運成長，AWS ASIC部分，根據法人在供應鏈調查，T3氣冷版本預期開始量產，水冷版本將在第4季開始出貨。

GPU平台方面，據法人在供應鏈調查，2027年AMD投片量將來到140~160K，保守預估Helios整機櫃出貨量至少超過8,500台以上，預期在今年第4季Helios開始小量出貨，2027年進入更明顯成長階段。

緯穎為ASIC組裝首選，長線成長動能明確，市場預估今年營收至1.28兆元，主因通用伺服器改採consign模式，毛利率維持7.3%，營利率預估約6%，EPS約319.9元。

貿聯-KY 6月稅後淨利率13.9%，單月EPS為6.05元、年增58.2%。市場看好貿聯-KY後續營運，主因AI伺服器電力架構與傳輸速率持續升級，將同步推升電源及高速資料傳輸產品的單櫃用量與ASP。目前AWS TR3電源線與800G AEC已自6月逐步放量，先前因xAI於第1季遞延拉貨的800G AEC訂單亦開始逐月回補。

Interplex Datacom最快於9月納入報表，其2025年營收約120億元，且全數來自HPC業務，併入後，貿聯-KY HPC營收占比可望於今年底提升至60%至70%以上，並於2027年超過80%。由於Interplex產品涵蓋機殼、機櫃、滑軌、CPU Socket等，可望帶動整體三率三升。

緯穎 貿聯 個股

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