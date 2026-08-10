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上銀、研華 四檔電力強

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

輝達執行長黃仁勳指「下一波AI浪潮是機器人」，搭配台北國際自動化工業大展8月19日登場，上銀（2049）及研華（2395）等機器人概念股近日表現強勢。權證發行商表示，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過三個月（含）的相關認購權證介入操作。

上銀7月合併營收連續五個月呈年月雙增走勢，改寫2022年8月以來新高，主因受惠中國大陸工具機產業升級、AI 伺服器與機器人帶動自動化零組件需求，加以台灣半導體自動化設備需求續看增，估後續營收將逐月成長。法人預估第3季、4季營收分別季增12%、7%。

上銀透過招工提升產能，訂單能見度線軌達4-4.5個月，螺桿有5-6個月。展望2026年，大陸財政政策推出刺激需求、歐洲工業市場於醫療、航太、半導體需求回升。關稅與匯率不確定性消除，台廠獲利能力與結構轉佳。半導體晶圓移載系統出貨持續增溫。上銀將隨產業復甦、供需格局轉健康及漲價態勢延續，營運逐季回升。

研華7月合併營收創單月歷史新高，相較去年同期增加87.6％。7月營收主要貢獻地區，以北美及韓國市場表現最亮眼，分別年增109%及112%。而歐洲、大陸、台灣、日本及新興市場也同步表現強勁。

外資報告指出，研華營收表現優於市場預期，訂單動能依然強勁，訂單出貨比維持在1以上，且產品設計得標項目價值較上季大幅成長180%。管理階層已簽署長期協議（LTA）以確保記憶體供應，成本上漲（主要涉及記憶體和CPU）的影響或將主要透過漲價轉嫁給客戶。

上銀 研華 電力 黃仁勳 概念股

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