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事欣科上半年EPS 5.45元
工業電腦大廠事欣科（4916）受惠國防軍工與低軌衛星產品出貨強勁，第2季本業獲利創單季歷史新高，帶動上半年稅後純益激增至6.74億元，年增逾九倍，每股純益5.45元，超越歷年全年獲利，為上市以來最佳。
事欣科結算，第2季營收13.77億元，季增30.2%，年增76.3%；毛利率20.65%，季增0.5個百分點，年增0.49個百分點；代表本業獲利的營業利益1.47億元，季增101.4%，年增137.1%；營益率10.67%，季增3.72個百分點，年增2.69個百分點 ，毛利率、營益率同步成長。
事欣科第2季本業獲利創單季歷史新高，惟因首季有處分恩德部分持股，大幅挹注業外貢獻，導致基期偏高，致使第2季稅後純益降至1.19億元，季減78.6%，但仍較去年同期激增逾25倍，每股純益0.96元。
事欣科累計上半年營收24.34億元，年增48.6%；毛利率20.52%，年減0.35個百分點；營業利益2.22億元，年增70.8%；營益率9.14%，年增1.16個百分點；稅後純益6.74億元，年增913.9%。
展望後市，隨傳統專案交付旺季來臨，加上美、墨生產基地避稅優勢延續，法人看好，事欣科下半年營運將更勝上半年。
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