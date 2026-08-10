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全家餐飲三品牌拚拓點
全家餐飲（7708）營運動能持續升溫，受惠既存店營收成長、新店效益發酵，加上旗下三大品牌同步拓展市場，上半年營收、獲利雙創同期新高。展望下半年，公司將持續推進展店、產品開發及跨通路合作，搶攻第3季暑假及第4季百貨周年慶商機。
全家餐飲第2季單季稅後純益0.56億元，季增16.3%、年增44.76%，每股純益2.23元，創單季新高。累計上半年稅後純益1.05億元、年增34.36%，每股純益4.15元，營收、獲利創同期新高。
全家餐飲表示，上半年主要成長動能來自既存店營收持續增加，以及展店效益逐步顯現。旗下大戶屋、bb.q CHICKEN及IKIGAI一起尬意燒肉持續透過新品、品牌合作及通路資源整合擴大來客，其中bb.q CHICKEN結合全家便利商店進行跨通路合作。
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