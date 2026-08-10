全家餐飲三品牌拚拓點

台積電（2330）10日公布2026年7月營收報告。2026年7月合併營收約為新台幣4,675億8,000萬元，較上月增加了5.6%，較去年同期增加了44.7%，創新高。累計2026年1至7月營收約為新台幣2兆8,720億6,400萬元，較去年同期增加了37.0%，也是歷來最佳。

2026-08-10 13:35