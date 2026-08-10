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鉅明本季營收不看淡
高爾夫球具大廠鉅明（8928）營運動能逐步回升，隨主力客戶拉長新款產品銷售周期，並持續回補庫存，帶動第3季出貨優於原先預期。法人預估，鉅明本季營收可望呈現季增，並較去年同期成長8%至10%，傳統淡季有望繳出淡季不淡成績。
鉅明第2季處於傳統次淡季，單季營收6.16億元，季減18.3%、年減14.3%；累計上半年營收13.71億元、年減22%。不過進入第3季後，客戶拉貨動能已有回溫跡象。
法人指出，主力客戶今年調整新品銷售策略，延長新款產品銷售周期，同時維持一定庫存水位，持續向鉅明下單，使第3季出貨表現優於市場原先預期。由於產品生產周期拉長，也有助代工端提高生產穩定度及良率，對毛利率表現帶來正面效益。
法人預期，主要客戶2027年新品訂單有機會提前至明年第2季開始出貨，帶動鉅明訂單恢復成長；若美國關稅環境朝有利方向發展，也有助組桿業務比重提升，進一步挹注營收。
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