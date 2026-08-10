櫃買19檔處置期 縮短

為落實公平、安全與透明資本市場管理原則，並提升交易效率，櫃買中心綜合考量近期市場變化、過去實施成效與影響，以及各界對注意暨處置相關規定建議，已於8月3日公告修正公布注意處置制度，修正處置有價證券處置期間為五個營業日、調整處置撮合作業時間為2分鐘，以及修正高價股條款適用之標準，新規定將於今（10）日起正式實施。

櫃買中心表示，新規定追溯適用修正前已公告且處置期間尚未屆滿有價證券，為使市場投資人明確掌握追溯適用情形，櫃買中心整理處置期間或撮合時間將配合調整有價證券對照表，並於官網首頁（https://www.tpex.org.tw）設有「上櫃有價證券公布注意處置新規定」專區，可供查詢新規定修正重點以及詳細資訊，投資人可多加利用。

依照處置新規定實施日配合調整上櫃有價證券來看，目前有19檔股票、權證、可轉債處置期間縮短，其中有15檔處置期間至7日結束。