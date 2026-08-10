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創櫃菁英選拔 五強爭鋒

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為激發臺灣新創能量、點燃創新與創意的熱力火花，並發掘下一波具潛力的創新企業，櫃買中心「2026創櫃菁英選拔」熱力開跑。本屆入圍決選企業包括夯客、股感、星益欣數位、峻魁智慧、騰雲運算等五大企業。目前各企業正陸續接受決選前培訓，積極備戰9月11日決選，爭奪前三強席次。

夯客成立於2020年，提供美業、按摩、寵物美容及汽車美容等技術服務業一站式預約與會員管理SaaS，整合線上預約、會員經營、訂金金流及LINE服務。目前累計服務逾1.5萬家店家，穩定付費店家逾4,200家，付費留存率約98%。

股感媒體為新經濟科技公司，以開放金融與金融生活為核心，透過整合用戶數位旅程數據，提供完整的數據解決方案，協助金融與百工百業打造新世代財富管理場域，實現技術與數據的深度賦能，優化顧客運營體驗。目前已協助約200家企業數位轉型，商業服務實績達2,500件。

星益欣數位提供餐飲及零售業一站式數位轉型服務，整合軟體、硬體、金流及營運服務，涵蓋門市與總部管理、電子發票及跨國數據中台。系統可串接會員、票券、庫存、ERP及AI應用，並支援多國語系、稅制與金流，協助品牌即時掌握營運並拓展海外市場。

峻魁智慧成立於2022年，源自陽明交大，為國家級資本挹注的邊緣AI領航者。公司專注於輕量化AI模型、eSL-Craft邊緣自學習平台與NPU矽智財開發，提供一站式Edge AI整合設計服務，賦能終端裝置實現低功耗、免雲端且持續進化的智慧落地。

騰雲運算（7405）成立於2018年，為目前登錄創櫃板之CDN及資安服務業者，提供內容傳遞加速、DDoS防護、網站應用防火牆及全球流量管理等整合服務，服務對象涵蓋企業、政府、金融及醫療等產業，協助客戶兼顧網站效能、服務穩定與資訊安全。

本次入圍決選公司各有千秋，兼具創意、技術實力與市場發展潛力，距離決選日已進入最後倒數一個月。各企業將於決選現場進行最終簡報，爭取前三名榮耀及後續輔導資源。敬請持續關注決選活動，一同見證臺灣新創企業的耀眼表現。詳細資訊請見活動官網（https://gisa-elite-award.careernet.org.tw/）。

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