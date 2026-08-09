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騰雲科技營收／7月9,032萬元、年增35% 前七月營收年增47%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

騰雲科技（6870）9日公布7月合併營收9,032萬元，持平上月或微減，年增35.8%；累計今年1至7月合併營收5.66億元，年增47.1%，延續上半年成長動能。

騰雲科技董事長梁基文，今年7月完成台北車站指標商場導入，對系統穩定度與導入效率的要求極高；是騰雲TSpace 導入指標場域的重要里程碑。未來將以模組化、平台化方式複製至更多商業場域，並拓展日本及東南亞市場，擴大服務版圖與營運規模。

7月營運動能受惠於「新光三越台北車站」商場專案，該場域具高人流、長時間營運、切換期極短等特性，騰雲團隊於7月25日凌晨進場，六小時完成場域營運系統建置與部署，支援商場如期如質啟動營運。騰雲指出，該案為 TSpace整合智慧零售、智慧場域與AIoT as a Service（人工智慧物聯網即服務），於AI實體空間（Physical Space AI Runtime）落地的指標案例。騰雲憑藉系統整合技術、大型場域導入經驗及跨部門專案管理能力，在極短期間內完成營運系統部署並穩定啟用，將客流、商流、金流數據延伸為AI Infrastructure（AI基礎建設）應用，展現騰雲長期累積的數位與營運雙重韌性，並具持續維運收入與跨場域複製潛力。

展望下半年，騰雲以TSpace平台、AIoT解決方案、AI Agent場域應用與海外市場拓展為四大成長動能，看好專案需求與AI相關業務占比持續提升，朝「智慧場域AI OS平台領導品牌」目標邁進。

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