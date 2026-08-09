宸曜財報／第2季EPS達3.03元 創上櫃以來單季新高

強固型嵌入式電腦廠宸曜科技（6922）公布2026年第2季財務報告與七月份營收。第2季單季合併營收6.24億元，稅後淨利0.82億元，毛利率維持40%水準，每股盈餘（EPS）達3.03元，創上櫃以來單季歷史新高；累計上半年EPS達5.63元。七月份合併營收則為2.83億元，單月年增89.3%，連續第三個月刷新單月歷史新高。前七月累計合併營收達14.19億元，較去年同期成長43.73%，整體營運維持穩健成長。

從產品結構觀察，AI邊緣運算電腦持續為重要成長產品線，上半年相關產品營收年增49%，顯示隨著AI應用逐步落地，市場對強固型AI邊緣運算平台的需求持續增加。區域市場方面，第2季營收主要來自美洲與亞洲，其中美洲市場占比34%、亞洲33%，整體市場布局維持均衡。

在產業應用方面，宸曜科技持續聚焦於高附加價值應用，包括以半導體等高階製造為主的AI產業鏈自動化、無人機與自主移動載具等無人系統，以及北美、歐洲、台灣與東北亞市場的軍工國防專案。隨著相關專案陸續進入出貨階段，相關產品營收貢獻逐步提升。

宸曜科技副總經理藍林忠表示：「第2季營運表現主要受惠於AI邊緣運算、國防軍工及無人系統等應用需求持續推進，帶動相關產品出貨與營收成長。其中，AI邊緣運算相關產品營收占比接近五成，反映市場需求正逐步由技術驗證走向實際部署。公司也將持續透過產品組合優化，因應供應鏈與成本環境變化，維持整體營運效率。」

展望2026年下半年，宸曜科技維持審慎樂觀看法，訂單能見度已延伸至年底。第3季隨著多項高階產品專案陸續出貨，產品組合可望維持過去水準，公司預期毛利率可維持與第2季40%相當的水準。後續仍將依市場需求與專案進度彈性調整產能及出貨節奏。

2023年至2026年，宸曜科技營收維持成長，延續近年穩健的營運表現。從中長期發展來看，公司持續聚焦AI邊緣運算、智慧製造、無人系統及國防等應用市場，並深化產品與全球市場布局。

宸曜科技董事長高明和表示：「邊緣AI應用仍是推動產業轉型的重要趨勢，從智慧製造到無人系統與國防應用，相關需求持續拓展。公司將持續投入強固型AI邊緣運算平台的產品與技術布局，同時深化全球市場與應用領域，逐步累積新專案與長期成長動能。」