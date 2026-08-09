宏齊營收／旺季＋新布局顯效 7月2.06億元寫49個月新高、上半年轉盈
LED封裝廠宏齊（6168）受惠傳統旺季加持與新產品布局顯效，7月營收達2.06億元，月增過半並年增12.75%，一舉刷新49個月新高；累計前7月營收12.85億元，年增7.84%。公司先前公布第2季歸屬母公司淨利3,017.5萬元，季增逾5倍，帶動上半年歸屬母公司淨利3,507.5萬元，較去年同期順利轉虧為盈，每股純益0.17元。
面對傳統照明與背光陷入競爭，宏齊表示，公司持續調整產品結構，聚焦Mini LED、CSP及VCSEL等高附加價值產品，並將封裝技術跨足半導體IC領域，鎖定車用、穿戴裝置及智能家電等利基型應用。宏齊看好全球LED產值可望維持成長，後續將透過優化製程與調整產品組合，帶動營運效能持續改善。
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