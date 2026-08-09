佳世達財報／上半年獲利年增9% EPS達0.58元

雍智科技（6683）受惠AI測試需求強勁，自結6月每股獲利（EPS）2.65元，分析師指出，在AI、成熟製程的相關需求中，今年第1季、6月獲利大幅年增，下半年營運仍看好下，預估全年EPS上看20.6元。

2026-08-09 14:42