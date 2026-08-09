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佳世達財報／上半年獲利年增9% EPS達0.58元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達董事長陳其宏。聯合報系資料照
佳世達董事長陳其宏。聯合報系資料照

佳世達（2352）公布今年第2季財報，第2季合併營收較第1季成長2%，營業毛利率17.3%，歸屬於母公司淨利較去年同期及第1季成長。上半年合併營收較去年同期成長1%，歸屬於母公司淨利成長9%。第2季每股稅後純益(EPS)為0.38元，上半年EPS共為0.58元。

佳世達將於10日舉行線上法人說明會，進一步說明第2季營運結果與第3季展望。

佳世達第2季合併營收527.3億元，較第1季成長2%；營業毛利91.08億元，較第1季成長6%；營業毛利率17.3 %，突破17%；營業淨利6.52億元，較第1季減少6%；歸屬於母公司淨利5.94億元，較第1季成長87%，EPS為0.38元。

佳世達上半年合併營收1,043億元，較去年同期成長1%；營業毛利177.01億元，較去年同期成長3%；營業毛利率17%，較去年同期增加0.3個百分點；營業淨利13.44億元，反映資訊產品需求趨緩，明基醫院二期仍處營運規模建置階段，將逐步提升營運規模。歸屬於母公司淨利9.11億元，較去年同期成長9%，EPS為0.58元。

佳世達 EPS 財報

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