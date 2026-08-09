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麗豐營收／7月3.19億元、年增3% 前七月營收22.2億元、年增8%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）近日公布7月合併營收為3.19億元，年增3％，累計今年前七月合併營收22.2億元，年增8％。受惠夏季護膚保養熱潮持續，加上6月全球招商戰略大會效益延續展開，加盟體系進貨意願增溫，帶動加盟門店拉貨與終端會員回購動能同步走揚，展現集團極具韌性的通路優勢與穩健的營運成長動能。

麗豐-KY表示，7月營收能繳出年增成長亮眼成績，主要歸功於集團精準抓緊「科學護膚、精準抗老」之消費剛性需求。今年度重磅推出的「內調外養」黃金產品，以及院線級高階護膚產品組，上市後深獲市場好評。透過產品、專屬療程與全方位健康管理服務的深度串聯，有效推升加盟門店的客單價與會員回購率，進一步推動克麗緹娜由傳統美容服務升級為高端整合式「健康美業生態平台」，凸顯品牌差異化與產品競爭力。

展望未來，麗豐-KY維持審慎樂觀看法。集團將緊扣「年輕化、智能化、國際化」三大核心主軸，隨著「新店高品質拓展、既有門店裂變」成長策略逐步推進，將持續釋放通路規模效益與品牌成長潛能。麗豐-KY將持續以穩健的財務體質、高附加價值的產品研發力及永續治理能力為基石，引領實體美業高質量發展，並以穩健的獲利與配息能力，持續為全體股東與加盟夥伴創造最大價值。

除了事業營運穩健發展外，麗豐-KY自2023年首次出版永續報告書以來，逐步完善永續管理架構，持續提升資訊揭露透明度，並將永續理念融入企業經營與品牌發展策略。

為更完整掌握集團營運及價值鏈的碳排放情形，麗豐在前一年完成全集團2024年溫室氣體範疇一與範疇二盤查的基礎上，今年進一步自主將盤查範圍擴大至範疇三全部類別，逐步建立完整的碳排放資料基礎，作為設定減碳目標與推動改善措施的依據。此舉突破加盟體系碳管理挑戰，使永續治理範圍由企業總部延伸至完整加盟價值鏈，建立產業永續治理新典範。

同時，麗豐-KY自2026年7月較法規要求提前完成2025年度全集團溫室氣體範疇一、範疇二之外部查證。2025年永續報告書則通過AA1000國際當責性體系（AA1000AS）第三方查證，並依公開資料庫查詢結果，成為目前兩岸三地上市櫃企業中首例登錄AA1000AS報告的美容連鎖加盟企業。

麗豐 營收 護膚

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