台康生技營收／7月單月年增1.84倍、前七月年增71% 雙雙創三年新高

台康生技（6589）9日公布7月營收報喜，單月營收2.1億元，年增183.9%；累計今年前七月營收8.3億元，較去年同期成長71%，雙雙創下近三年來新高。成長動能來自CDMO（委託開發暨製造）業務持續穩健擴張，以及兩項HER2生物相似藥EG12014與EG1206A（全球及日本市場）相關里程碑金認列，帶動整體營收顯著提升。

台康生技董事長劉理成表示，近年公司持續深化「CDMO與生物相似藥雙引擎」發展策略，如今已逐漸展現成果。「CDMO業務維持穩定成長，生物相似藥產品也陸續進入重要價值實現階段，這兩項核心業務將成為推動公司未來營運成長的主要動能。」

在產品開發方面，劉理成指出，EG1206A已進入上市申請最後準備階段，預計將於今年底完成向歐洲EMA提出上市許可申請（MAA），並同步向美國FDA遞交生物製劑上市申請（BLA），合作夥伴已同時著手規畫全球上市的計畫，朝全球主要市場邁進。他表示，隨著EG1206A開發進程持續推進，預期大部分產品授權相關里程碑金將於2027年至2028年間陸續實現，成為公司未來兩年重要的營收來源之一。

除了產品授權收益外，劉理成也對CDMO業務前景深具信心。他表示，由於全球主要法規單位，如美國FDA、歐盟EMA、英國MHRA及加拿大Health Canada，對生物相似藥法規逐漸走向以嚴謹的相似性分析、藥物動力(PK)及免疫原性數據為核心依據，減少對CES（confirmatory efficacy study，一般稱的三期臨床試驗）的依賴，全球對生物相似藥開發的市場需求將持續以兩位數的成長率擴大。

尤其像台康生技能可提供具有逆向工程經驗開發生物相似藥一條龍的CDMO服務需求將持續增加，公司目前已累積多項國際合作案，預期2027及2028年CDMO業務仍將維持看好的成長態勢。

劉理成表示，對未來兩年的營運展望相當樂觀。隨著EG12014兩種劑型歐洲上市，EG1206A逐步完成上市申請並邁向商業化，加上CDMO業務持續擴大，兩大成長引擎將同步發揮效益，不僅可望持續推升營收，更將為公司創造更高的長期價值。

市場法人認為，隨著台康生技生物相似藥產品逐步進入收成期，加上CDMO業務規模持續擴張，公司未來兩年的成長動能可望更加明確，營運表現值得市場持續關注。