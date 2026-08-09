雍智受惠 AI 測試需求強勁 市場看全年 EPS 上看20元

雍智科技（6683）受惠AI測試需求強勁，自結6月每股獲利（EPS）2.65元，分析師指出，在AI、成熟製程的相關需求中，今年第1季、6月獲利大幅年增，下半年營運仍看好下，預估全年EPS上看20.6元。

雍智科技公告6月EPS達2.65元，較去年同期0.84元大增215%，在AI、高效能運算（HPC）及ASIC測試需求持續升溫帶動下，分析師認為，下半年營運可望優於上半年，全年營收與獲利續拚歷史新高。

分析師表示，AI伺服器、ASIC及HPC晶片持續推升高階測試需求，尤其晶圓測試（CP）及後段測試（FT）對高針數、高頻高速測試介面的需求快速增加，帶動雍智主要產品包括LoadBoard、Burn-in Board及Probe Card等出貨同步成長，也讓產品組合持續朝高毛利方向優化。

此外，近兩個月來，市場持續關注聯發科ASIC布局及大型雲端服務業者AI晶片需求，雍智憑藉與聯發科長期合作關係，及切入AI ASIC供應鏈的優勢，市場普遍認為仍將受惠於新一波AI晶片測試需求。

雍智持續布局矽光子測試介面，並開始出貨相關探針卡產品予美系客戶下，市場預估今年EPS為20.6元。