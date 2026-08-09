展碁財報／AI 業務持續升溫 上半年營收、獲利皆創歷史新高

展碁國際（6776）近日召開董事會，通過2026年第2季財務報告。第2季合併營收達95.98億元，季增3.5%，創下同期新高，年增22.1%，單季每股純益（EPS）1.25元，優於第1季1.14元。累計上半年合併營收達188.7億元，年增20.98%；稅後淨利2.19億元，年增34.4%，營收及稅後淨利雙雙創下歷史新高，每股稅後盈餘為 2.39元。隨著AI應用需求持續升溫，展碁看好各項業務動能持續推進。

展碁指出，上半年營運受惠於商用換機潮及客戶提前備貨，桌上型電腦、筆記型電腦與蘋果產品線營收均較去年同期大幅成長；記憶體業務則受惠於DRAM與SSD報價走強，同步挹注營收及獲利表現；訂閱制軟體業務維持穩健成長動能，為公司長期營運發展奠定穩固基礎。

除此之外，任天堂Nintendo Switch 2主機售價將自9月1日起調整，下半年亦有多款知名遊戲新作接續推出，可望延續Switch 2主機與軟體銷售動能。

展碁表示，隨著 AI 算力由雲端向企業地端延伸，帶動 AI 工作站、高階繪圖卡及相關基礎架構需求成長；企業導入AI 應用速度加快，亦推升AI整合解決方案與雲端服務需求。展碁榮獲「FY26 Microsoft CSP區域貢獻獎」，成為台灣區獲獎代理商之一，展現其於雲端服務的市場競爭力。透過協助企業導入Microsoft Cloud、Modern Work、Security及AI解決方案，持續深化企業客戶與中小企業市場布局，擴大相關業務動能。目前已建構逾5,000家合作夥伴網絡，未來將持續深化軟硬體產品整合，掌握企業AI導入與數位轉型商機，更進一步帶動業績成長。