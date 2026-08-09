大立光除息秀市場期待 每股配現金41.5元

大立光（3008）預計13日除息，每股配41.5元現金股利。由於本季已進入旺季，法人看好，在蘋果新機拉貨潮點火下，第3季業績有望逐月走高，除息行情可期。

大立光上周五（7日）股價收4,385元，下滑240元。投信法人連17買，外資法人則站在賣方。

大立光7月合併營收48.77億元，優於預期，月增31%，年減11%。展望8月，大立光表示，維持先前看好，隨著產業旺季來臨，預期8月拉貨動能優於7月。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外界看好，隨蘋果iPhone18新機即將亮相，旗艦機種將首度搭載可變光圈鏡頭，主力供應商大立光下半年營運將優於上半年。

大立光7月營收優於市場預期，法人表示，受惠蘋果新機拉貨效應，大立光本季營收有望逐月走高，加上營收規模放大、平均單價提升，單季毛利率有望突破50%大關，惟可變光圈鏡頭良率仍是一大變數。

而大立光董事長林恩平先前也表示，7月拉貨動能比6月好一點，8月比7月好，本季產能利用率將達滿載。

展望第4季，法人預期，大立光營運達全年高峰，營收季增4%達198.2億元，營運動能持續向上

除蘋果新機外，目前市場人聚焦大立光在共同封裝（CPO）新事業進展。近期大立光獵地一波接一波，一個月內三度購進台中新地，外界預期，目前大立光產能已滿，因應新業務發展，後續還會持續擴大在台中獵地。

林恩平日前證實，已有一家光纖陣列（FA）量產訂單，7月送樣給客戶，客戶將以最快速度認證，大立光預期本季底完成自動化試產線架設，最快明年中量產貢獻營收。

近日外資法人表示，CPO新業務雖短期對大立光營收貢獻仍有限，但CPO是具備長期成長潛力的新市場，隨終端需求強勁與規格快速升級，大立光可望從中受惠，進一步支撐長期成長動能，並帶來重新評價的機會。