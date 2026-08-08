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外資今年來賣超台股2.2兆免驚！下半年靠「獲利上修」選股

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
截至7月底，2026年以來外資累計賣超台股逾2.28兆元。聯合報系資料照
截至7月底，2026年以來外資累計賣超台股逾2.28兆元。聯合報系資料照

台股7日開高走低，高檔震盪回檔整理，評價修正後，市場由資金驅動轉向獲利驗證階段，終場下跌170點，收44,225點，成交金額約8,505億元。

事實上，根據統計，截至7月底，2026年以來外資累計賣超台股逾2.28兆元，但外資持有台股市值比重仍接近48.7%，國際資金雖有調節，並未改變台灣在全球資本市場重要地位。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，雖然短線受到市場去槓桿、高評價修正及利率政策不確定性影響，但AI產業鏈基本面仍維持強勁成長，長線多頭架構並未改變。

配置方向上，持續看好AI伺服器與資料中心供應鏈、半導體先進製程與封裝測試、ASIC與高速傳輸相關族群、ABF載板與高階PCB散熱、電源及光通訊相關供應鏈AI晶片規格持續升級。後續關鍵仍將聚焦企業財報表現、2027年獲利預估是否持續上修，以及美國利率政策變化。

就資金面，蕭惠中表示，外資賣超壓力仍在，內資資金持續承接。另方面，台股主、被動式ETF資金均持續流入，其中主動式ETF資金動能明顯增強，反映散戶與內資仍積極布局台股成長機會。

安聯投信台股團隊預估，2026年台股整體企業獲利年增率可達65.39%，其中電子股獲利成長約69%，金融股成長約48%，非金電族群則約57%，基本面仍相當強勁。

目前台股本益比約29.75倍、本淨比約4.14倍，均已來到過去10年平均值以上兩個標準差水準，代表市場評價已偏高，未來股價表現將更依賴企業獲利持續上修，而非單純評價擴張。

台股 外資 回檔

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