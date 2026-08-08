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美光通訊大廠將公布財報 法人續看好美股表現

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
美股示意圖。路透
美股示意圖。路透

進入8月第2周，美股仍有多家重量級公司陸續公布財報，包括光通訊射大廠 Lumentum、Coherent，太空產業大咖Rocket Lab等，投資人主要關注AI相關與太空衛星主題。法人表示，這些大廠所公布的財報及未來展望，不僅對美科技股有推升作用，也可望激勵台股相關供應鏈表現。

富蘭克林股票團隊表示，2026年科技股最大亮點是投資周期推進速度加快，整個AI產業的獲利成長非常強勁，甚至獲得大幅上修。即使在宏觀經濟環境更加複雜，科技股仍具有強勁韌性，因各國政府、各家企業都不會推遲投資AI，這些投資終將推動生產力成長。

儘管近六個月AI資本支出快速成長，但資本支出大戶已開始取得投資報酬，核心業務也加速成長，因本輪AI浪潮的發展非常快速，比先前行動裝置、網路、雲端運算等大型基礎技術還快。AI營收增速更是先前任何一波浪潮的三倍，主要原因是AI使用成本大幅下降，預期AI模型的使用成本仍會持續下滑，進而帶動AI使用量大增。

富蘭克林股票團隊指出，美國經濟仍非常強勁且具有韌性，消費力道保持健康，經濟衰退的風險相當低，AI將在許多方面惠及不同產業。此外美國企業獲利正加速成長，是支撐美股的主因，成長並非僅集中於科技、能源，而是遍及各類股，通訊服務、消費耐久財、金融、公用事業、房地產、民生消費等受地緣政治影響較小的產業，也保持健康的成長。而AI、醫療保健創新、金融數位化是目前關注的重要主題。

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