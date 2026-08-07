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冠德建設上半年獲利11.09億、大增逾六成 EPS達1.87元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

冠德建設（2520）上半年營收達132.25億元，較去年同期100.66億元成長31.38%，毛利率達26.22%優於去年同期23.74%，本業淨利達24.13億元、較去年同期13.97億元增加72.72%，稅後純益達11.09億元、較去年同期6.87億元大增61.42%，每股純益達1.87元、優於去年同期1.27元。

冠德建設今年第2季營收達83.63億元，較去年同期53.39億元成長56.63%，單季毛利率達27.81%、優於去年同期22.67%，本業淨利達17.54億元、較去年同期6.93億元增加153.1%，稅後純益達8億元、較去年同期2.47億元增加223.88%，每股純益達1.35元、大幅優於去年同期0.42元。

冠德今年將推出四筆新案，其中台中就有總銷67億元「冠德崇德綻」、總銷16億元「G5站」；冠德建設表示，「G5站」為商辦案、預計第3季開始銷售；另外第3季同時會推出總銷36億元的台北萬華案，全案2027年完工。

而冠德建設旗下總銷31億元的新北市秀朗橋商辦案，已在今年2月開始潛銷，冠德建設指出，該案銷售已超過兩成；總計冠德建設今年新推案共四筆、合計總銷金額約達150億元。

EPS 毛利率 營收

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