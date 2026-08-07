聽新聞
0:00 / 0:00
根基上半年EPS達8.89元 與東方白石合資成立「冠和精密」攻預鑄材料
為拓展公司PCa預鑄事業，根基營造（2546）7日董事會決議通過與Oriental Shiraishi Corporation（東方白石株式會社）簽訂合資協議書，雙方共同投資設立合資公司「冠和精密預鑄材料股份有限公司」，整合雙方資源與技術優勢。
根基營造指出，雙方合資公司「冠和精密預鑄材料」額定資本額12.8億元，實收資本額為2.2億元，其中根基營造投資1.43億元、持股65%，東方白石株式會社投資金額0.77億元、持股35%。
根基營造上半年營收達112.54億元，較去年同期92.81億元成長21.25%，毛利率達14.42%優於去年同期8.02%增加6.22個百分點，本業淨利達13.7億元、較去年同期5.54億元大增147.29%，稅後純益達11.59億元、較去年同期4.51億元大增156.98%，每股純益（EPS）達8.89元、優於去年同期3.46元。
根基營造今年第2季營收達69.82億元，較去年同期53.46億元成長30.6%，單季毛利率達18.49%、大幅優於去年同期8.06%，本業淨利達11.42億元、較去年同期3.27億元激增249.23%，稅後純益達9.73億元、較去年同期2.63億元增加269.96%，每股純益達7.46元、大幅優於去年同期2.02元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。