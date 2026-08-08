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外資按讚川湖 目標價15,000

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

股后川湖（2059）半年報、法說會接連報喜，昨（7）日股價跳空漲停，大漲1,010元收11,110元。外資大和資本、瑞銀及摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告，不僅維持正向評等，且同步調升獲利預估，其中大和資本將目標價大幅上修至15,000元，暫居外資圈最高價。

川湖第2季毛利率表現優異，大和資本科技產業分析師鄭盛元表示，看好川湖持續鞏固伺服器滑軌市場的領導地位。此外，受惠新一代CPU平台導入及產品組合持續優化，同步將通用型伺服器滑軌平均銷售單價（ASP）由30至40美元上調至60至70美元，並據此將川湖2026年至2028年毛利率預估，由原先約70%大幅調升至85%至90%。

為反映第2季優於預期的營運表現，同步將川湖2026年至2027年每股稅後純益（EPS）預估大幅上調。此外，考量未來四季獲利成長動能強勁，將評價基礎由30倍本益比調升至36倍，高於過去三年9至23倍的歷史區間，以反映更高的獲利成長軌跡，目標價由5,888元上調至15,000元，調幅154.7%，重申「買進」評等。

瑞銀及大摩也重申川湖「買進」、「優於大盤」評等，瑞銀將其2026年至2028年EPS預估分別上調66%、73%、75%，並將目標價由8,950元調升至14,000元，調幅56.4%。大摩則維持10,000元。

瑞銀先前強調，從Hopper HGX到Vera Rubin機架，滑軌單機價值可望提升逾一倍，隨著更多採用專用滑軌的客製化機架級系統陸續推出，未來成長空間可望進一步擴大。

外資 目標價 大摩

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