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最純AI股 川湖高毛利證明實力

經濟日報／ 記者 蕭君暉

川湖（2059）執行副總王俊強昨（7）日表示，公司憑「兩根鐵（導軌）」怎麼可以有這種毛利率？這是經過25年產業循環洗禮產生的結晶，高毛利證明了川湖的技術能力，以及AI產業與客戶對創新產品的渴望。

他說，川湖是台股中最純的AI股，憑藉高市占率，一路往上爬，川湖憑藉技術，有3,600項專利，3,500個工程師，產品一直在創新，他並預告，2027到2029年產品創新性很高，獲利可期。

川湖從1999年開始轉型從廚具轉做伺服器導軌，慢慢低調開發產品，布局所有當代的伺服器產品，一直努力扎根至2014年到2015年，後來伺服器產業從企業伺服器，轉向雲端服務供應商（CSP）伺服器發展，又從疫情過後轉向AI伺服器發展，經過25年才有今天的結果。

客戶指定要川湖，因為安全最重要，輝達執行長黃仁勳背後一台AI伺服器機櫃要價高達500萬美元，很貴，不能壞掉，使用的就是川湖導軌，因為能夠承載這麼重的機櫃，加上導軌占整體機櫃成本比重不高，川湖已經被考驗了20多年，我們就是最上品。

輝達 伺服器 川湖

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