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廣達、緯創業績 寫最旺7月
廣達（2382）、緯創、仁寶等代工大廠昨（7）日同步公告7月營收，在AI伺服器商機加持下，廣達及緯創7月合併營收均繳出同期新高佳績。法人預期，在GB300、Vera Rubin等AI伺服器出貨推動下，三大代工廠下半年營收有望逐季走高。
廣達7月營收3,662.74億元、月減4.9%，為單月次高，年增1.31倍；緯創7月合併營收3,082.19億元、月減4.2%，年增60.8%，為歷史第三高；仁寶7月合併營收810.06億元、月減15.5%，為今年以來第三高，年增38.3%。
廣達累計前七月合併營收2.21兆元、年成長92.7%，為同期新高。廣達將於下周四（13日）舉行法說會並公告第2季財報，法人關注廣達毛利率表現，後續零組件備貨是否衝擊毛利率，及AI伺服器未來出貨表現。
緯創前七月合併營收2.05兆元、年成長88.2%，為同期新高。仁寶前七月合併營收5,206億元，年增18.8%。
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