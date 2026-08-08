川湖訂單能見度看到2029 百億擴產計畫提前啟動

股后川湖（2059）昨（7）日舉行法說會，執行副總王俊強表示，目前訂單很滿，下半年業績可期，能見度看到2029年，「贏的機會很大」；他強調，川湖是最純的人工智慧（AI）股及智慧財產權（IP）股，除了美國休士頓新廠9月量產，並提前1.5年至兩年啟動百億擴產計畫。

川湖第2季獲利改寫新猷，毛利率高達87.42%，上半年賺進11個股本入袋，昨天股價開盤即鎖漲停，以11,110元漲停價收市，再創新天價。

川湖法說會概要

王俊強表示，川湖最大優勢就是客戶分散，有好幾百家客戶，而且要能馬上滿足客戶需求，因為AI機櫃的專案天天都在變化，客戶半年一年就要推出新產品，川湖能做到快速整合，這是客戶最需要的。只要AI算力持續增加，川湖將愈來愈好，下半年營運可以期待，目前訂單很滿，還要能夠滿足客戶需求，能見度非常強。

法人關注毛利率八字頭是否為常態，以及客戶砍價壓力，他說，這正顯示川湖的產品有價值，每一個產品都是精心設計，加上產能及擁有創新能力，訂單自然而然往你這邊靠，客戶砍價壓力天天有，重點要放在如何創造附加價值。

川湖目前稼動率約七到八成，美國休士頓新廠預計9月投入量產，明年下半年還有川湖二廠，王俊強表示，未來兩到三年產能都充足，總投資金額規模達百億元的川湖旗下川益三期、五期也將於今年底動工，較原先規劃提前1.5年至兩年。

王俊強指出，當初川益一期、二期合計面積為11萬平方米，而川益三期、五期合計面積則達22萬平方米，評估總投資金額達百億元。