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緯穎上半年賺逾15股本 EPS 156.38元同期最佳
緯穎（6669）昨（7）日公告今年第2季稅後純益1,496.90億元，創單季次高，每股純益（EPS）80.43元，推升上半年EPS達156.38元，為同期新高。
同時，緯穎董事會並通過下半年資本支出預算案9.42億美元（約合新台幣304.04億元），全力衝刺AI伺服器新產能。
緯穎昨天同步公布7月營收1,176.86億元、月成長5.7%，創歷史新高，年增39.2%。累計今年前七月合併營收達6,723.46億元、年增41.3%，為同期新高。
緯穎第2季合併營收2,781.53億元、季增0.6%、年增26%，毛利率9.3%、季成長1.7個百分點，稅後純益149.69億元、季增6.1%、年增23.5%，改寫單季次高，每股純益80.43元。
針對毛利率提升部分，緯穎指出，自4月起，部分客戶的記憶體已改採「代採購模式」，相關金額不計入營收及銷售成本，且第2季新產品導入帶來NRE收益提升。
緯穎累計今年上半年合併營收5,546.60億元、年增41.7%，平均毛利率8.4%、年減0.2個百分點，稅後純益290.84億元，年增32.7%，每股純益156.38元，上半年賺進15個股本，改寫同期新高。
緯穎董事會通過擬於不超過150億元額度內發行第一次國內無擔保轉換公司債，以及下半年資本支出預算案9.42億美元（約合新台幣304.04億元），全力衝刺AI伺服器新產能。
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