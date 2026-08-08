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中鋼Q2賺了 終結連四虧

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
中鋼昨（7）日公布9月盤價，以平盤定調。 圖／中鋼公司提供
中鋼昨（7）日公布9月盤價，以平盤定調。 圖／中鋼公司提供

中鋼（2002）昨（7）日公布9月盤價，以平盤定調，熱軋鋼捲等七大鋼品價格均持平，結束連兩個月跌勢。中鋼指出，國際鋼價今年上半年翻揚，歷經近兩個月回檔後，底部已現，隨著下游庫存逐步調整至健康水位，市場預期將迎來補庫存商機。

中鋼昨日公告財報，第2季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益0.14元；累計上半年仍小虧3.77億元，每股淨損0.03元。

中鋼表示，就近期總體經濟來看，美國經濟展現韌性維持溫和成長，歐洲能源成本居高壓抑製造業需求，中國大陸受制於房市低迷及產業結構轉型，用鋼需求復甦緩慢。而台灣高科技業表現一枝獨秀，出口暢旺，但傳統產業終端需求表現平淡。

在鋼鐵原物料市場方面，中東戰事反覆多變，原油價格高點震盪。國際鐵礦砂價格於每公噸90至100美元區間整理，冶金煤價格於每公噸210至220美元附近盤整，煉鋼成本維持高檔。

觀察國際鋼市，美國熱軋延續漲勢突破每公噸1,300美元；歐洲熱軋則站穩每公噸810美元；大陸鋼廠為改善利潤率而持續減產，有助供給面收縮；至於越南和發與河靜鋼廠熱軋盤價小幅調降每公噸15至16美元，跌幅收斂。

中鋼 鋼價 庫存

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